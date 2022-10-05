اجتماع عسكرية رفيع المستوى في الرياض، هل حانت ساعة الصفر؟؟

الرياض - محمد الاطلسي - ناقشا وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، مع قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية نائب رئيس أركان الجيش السعودي الفريق الركن مطلق الأزيمع، طبيعة الموقف العسكري في جبهات القتال المختلفة.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة: إن وزير الدفاع ورئيس الأركان، أكدا جاهزية القوات المسلحة للتصدي ومواجهة مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة إيرانياً، بكل كفاءة واقتدار، كما نوه وزير الدفاع ورئيس الأركان، خلال الإجتماع إلى تعنت المليشيات ورفضها لتمديد الهدنة الإنسانية هو تحقيقٌ لمصالح النظام الإيراني، وتأكيدٌ من قبل تلك المليشيا أنها لن تجنح للسلام.