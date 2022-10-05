استغنت عن نظام الكفالة: الأمارات تزف بشرى كبرى و تعلن قواعد التأشيرة الجديدة للاقامة والعمل بها بمزايا جديدة لأول مرة في المنطقة العربية

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت دولة الأمارات العربية المتحدة عن قواعد التأشيرة الجديدة والتي دخلت فعلياً حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 3 أكتوبر الجاري، والتي تعد من أكبر التغييرات في نظام الهجرة في دولة الأمارات منذ سنوات، حيث تسمح للأجانب بالإقامة والعمل في الدولة بكل سهولة وحرية بعد الاستغناء بشكل كلي عن نظام الكفالة في الدولة

قواعد التأشيرة الجديدة للإقامة والعمل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة:- من بين التأشيرات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء الإماراتي، هي تأشيرات زيارات أطول للسياح، وإقامة أطول للمهنيين المهرة مع سهولة الوصول إلى التأشيرة الذهبية والتي يتمتع حاملة بالإقامة داخل الدولة لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى أنه لن يتم إلغاء تصاريح حاملي التأشيرة الذهبية لمن يقيمون خارج الدولة.

وتتضمن التأشيرات الجديدة تصريح دخول لمدة 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً في السابق، وتأشيرة سياحية تسمح لحاملة بتعدد الدخول إلى أراضي الدولة لمدة خمس سنوات والبقاء بها لمدة تصل إلى 90 يوماً على التوالي. التأشيرات الخضراء:-

كما تتضمن التأشيرات الجديدة في الإمارات أيضاً، التأشيرات الخضراء والتي سوف تسهل دخول العمالة الماهرة، وأصحاب الأعمال، والدخول للبحث عن عمل لحاملي الشهادات بدون كفالة أو مضيف، وتصل مدة التأشيرات الخضراء خمس سنوات. كما أن قواعد التأشيرات الجديدة في الأمارات سوف تسمح للأطفال الذكور بالبقاء داخل الدولة حتي سنة 25 عاماً، بدلاً من 18 عاماً كما في السابق، وبالتالي السماح لهم بالبقاء في الدولة بعد الانتهاء من مراحلة الدراسة الجامعية، مع توسيع مبادرة التأشيرة الذهبية، حيث يمكن للمهنيين الذين يتقاضون راتب يبلغ 30 ألف درهم أو أكثر التقدم للحصول على التأشيرة الذهبية بشكل أكثر سهولة لمدة 10 سنوات.

من جهة أخرى فقد كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموا نيء عن أنه يمكن للأماراتيين الذين انتهت صلاحية جوازات سفرهم التقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد عن طريق الدخول على موقع ICP’s أو التطبيق الذكي، أو من خلال السفارات والقنصليات الخاصة بالدولة.