رسمياً : روسيا تعلن موقفها الحازم بشأن اليمن وتبلغ الحكومة الشرعية

الرياض - محمد الاطلسي - أبلغت روسيا، الحكومة اليمنية، بموقف حازم من الوضع في اليمن، بعد رفض مليشيا الحوثي تجديد الهدنة الأممية.

وأكدت روسيا، وقوفها الى جانب أمن واستقرار اليمن والمنطقة وسعيها للمساهمة بإحلال السلام في اليمن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بنائب وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف.

وتحدث الجانبان عن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتي ستحل الذكرى الـ 94 لتأسيسها في شهر نوفمبر القادم، كما تم التطرق للجهود الصادقة التي تبذلها الحكومة للحفاظ على الهدنة وتجنيب اليمن وشعبها ويلات الحرب والدمار الذي تسعى له مليشيا الحوثي.

وخلال الاتصال، أشار بن مبارك، الى التعاون الكامل والمرونة العالية التي أبدتها الحكومة في التعامل مع مقترحات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ودعمها لجهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن..لافتاً لتعمّد الحوثيين عرقلة كافة الجهود المبذولة للانتقال للعملية السياسية الشاملة وفقاً للمرجعيات الثلاث والرغبة غير العقلانية لمليشيا الحوثي للعودة للحرب والتهديد باستهداف الشركات العاملة بمجال النفط في اليمن والمنطقة وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مؤكدًا على أهمية اتخاذ مجلس الأمن موقف سياسي حازم إزاء المواقف السلبية لمليشيا الحوثي.