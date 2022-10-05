تطورات متسارعة.. اخيرا المملكة السعودية تحسم الخلافات بشأن المرتبات.. ( تفاصيل )

الرياض - محمد الاطلسي - حسمت السعودية، الأربعاء، خلافات المجلس الرئاسي بشأن مصدر تمويل المرتبات.

يتزامن ذلك مع استمرار الضغوط لتمديد الهدنة..

وأفادت مصادر في حكومة معين بأن السعودية اقرت تخصيص الوديعة التي أعلنتها السعودية والإمارات خلال تشكيل سلطة المجلس الرئاسي لصرف المرتبات في مناطق سيطرة "الحوثيين".

وجاء التدخل السعودي في اعقاب خلافات بين أعضاء المجلس الرئاسي حول مصدر تمويل المرتبات المقرة في المقترحات الدولية والتي تطالب صنعاء بها كشرط أساسي لتمديد الهدنة.

ويرفض عيدروس الزبيدي تمويل المرتبات من البنك المركزي في عدن وتدعمه صنعاء التي ترفض صرف المرتبات من العملة الجديدة المطبوعة خارج التغطية ويحظر التعامل فيها بمناطقها باعتبارها استهداف للاقتصاد اليمني في حين يرفض اخرين كسلطان العرادة ورشاد العليمي صرف المرتبات من حساب النفط والغاز في البنك الأهلي السعودي ويحضيان بدعم من السفير السعودي.