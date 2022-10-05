انفراجه كبرى.. حكومة صنعاء تعلن رسميا انفرج أزمة صرف مرتبات الموظفين وتكشف تطورات جديدة في وساطة تمديد الهدنة في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت حكومة صنعاء التابعة لجماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، عن مستجدات جديدة في ملف المرتبات الذي يعد أبرز عوائق تمديد الهدنة.

وأفاد نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ بأن صنعاء وافقت على منح التحالف فرصة لصرف مرتبات الست السنوات السابقة على مراحل بدلا من دفعة واحدة، مقابل استعادة مرتبات القطاع العام في كل اليمن بصفة منتظمة ومستدامة.

ووصف العزي الخطوة الجديدة بالمرونة العالية من قبل صنعاء بخصوص تمديد الهدنة.

كما أشار إلى أن السلام المستدام سيظل مرهون بوقف “العدوان” باشارة منه للتحالف العربي وإنهاء الحصار إلى جانب إعادة الإعمار ومعالجة آثار وتداعيات الحرب والاحترام الدائم للسيادة واستقلال اليمن حد قوله .

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن مساء الأحد عن فشل مساعيه لتمديد الهدنة الأممية في اليمن والتي انتهت الأحد 2 أكتوبر 2022.

وأعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن التي بدأت في 2 أبريل/نيسان الماضي وانتهت أمس الأحد 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.