انهيار الريال اليمني و قفزة جديدة للعملات الأجنبية منها السعودي والدولار .. أسعار الصرف

الرياض - محمد الاطلسي - سجل سعر صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي، قفزة جديدة أمام الريال اليمني، صباح اليوم الثلاثاء 5أكتوبر 2022، في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة جنوب وشرق اليمن.

وحسب مصادر مصرفية واقتصادية، فقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في المناطق المحررة، للشراء 1150 وللبيع 1170، فيما سجل الريال السعودي للشراء 305 وللبيع 308 ريالا يمنيا.

وفي العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي للشراء 558,5 وللبيع560 ، فيما سجل الريال السعودي للشراء 148,3 وللبيع 148,6 ريالا يمنيا.