الرئيس اليمني رشاد العليمي يصدر تصريح هام قبل قليل

الرياض - محمد الاطلسي - حمل رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي جماعة الحوثي، مسؤولية "التداعيات الإنسانية الوخيمة " لتصعيد الحرب، غداة فشل الهدنة.

جاء ذلك في تصريحات للعليمي خلال لقائه السفير الألماني لدى اليمن هوبيرت يغر، ونائبه ميشائيل فيستلاند، لبحث العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع اليمنية، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وخلال اللقاء، حمل العليمي "المليشيات الحوثية وداعميها، مسؤولية التداعيات الإنسانية الوخيمة للتصعيد الحربي الذي من شأنه مفاقمة الأوضاع المعيشية، وقطع الطريق أمام المساعي الحميدة لتوسيع الهدنة، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وفتح الطرق، وإطلاق آلاف المحتجزين على ذمة الحرب".

شدد العليمي" على أهمية الدور الألماني والدولي في مضاعفة الضغوط لدفع المليشيات الحوثية وداعميها الإيرانيين على التعاطي الإيجابي مع الجهود الأممية والإقليمية لوقف نزيف الدم وإنهاء المعاناة الأسوأ في العالم".