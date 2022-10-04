بعد اعلان انتكاسة الهدنة في اليمن .. الحوثي يستأنف الحرب ويشن هجماته في هذه المحافظة !

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت قوات الجيش الوطني، إحباط هجمات حوثية معادية ومحاولات تسلل فاشلة في عدد من الجبهات شرق وغرب تعز.

وقال ناطق الجيش في تعز، العقيد عبدالباسط البحر، إن ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بتعز أفشلوا الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء 4 / 10 / 2022م هجمات ومحاولات تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية في معظم جبهات تعز.

وأوضح البحر أن أعنف المواجهات تركزت في جبهة الطوير بمديرية مقبنة غربا كما أحبطت وحدات الجيش محاولة تسلل للمليشيا الإرهابية في محيط مستشفى الحمد في الجبهة الشمالية الشرقية للمدينة.

وأشار إلى أن المواجهات دارت بعد قصف مدفعي عنيف بالهاونات والرشاشات الثقيلة وأسفرت عن مصرع عدد من عناصر المليشيات.