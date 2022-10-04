الرئيس السيسي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي بعد قيامه بهذا الأمر !

الرياض - محمد الاطلسي - قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر ، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري عريق وفاءاً لشهداء مصر الأبرار.

السادات ثم قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته ، كما صافح عدداً من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة. الزعيم جمال عبد الناصر و توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ذلك إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة حيث قام بوضع أكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.

المجلس الأعلى للقوات المسلحة وترأس الرئيس السيسي بعدها اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

يأتي ذلك في إطار إحتفالات مصـر والقـوات المسلحة بالذكرى الـ ٤٩ لانتصارات أكتوبر المجيدة.