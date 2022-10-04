اليمن : من هو القيادي الحوثي البارز الذي وصل مأرب و أعلن انشقاقه عن الجماعة؟

الرياض - محمد الاطلسي - اعلن القيادي الحوثي سليمان الغولي انشقاقه عن جماعة الحوثي بعد وصولة مدينة مأرب التي تخضع لسيطرة الشرعية وأكدت مصادر رفيعة ان الغولي وصل مأرب اليوم واعلن انشقاقه عن جماعة الحوثي وانضمامه للشرعية ويعد الغولي من ابرز المدافعين عن جماعة الحوثي على القنوات الفضائية وفي وسائل الاعلام خلال السنوات الماضية.

وظهر سليمان عويدين الغولي وهو شيخ قبلي من عمران، في تسجيل مصور من مأرب يعلن فيه انشقاقه عن ميليشيا الحوثي التي شغل في حكومتها غير المعترف بها دولياً منصب وكيل وزارة الشباب والرياضة وقال الغولي في تغريدة على حسابه في تويتر بعد ان وصلت الى مأرب الجمهورية بحمدلله أعلن انضمامي الرسمي للشرعيه اليمنية وللتحالف العربي لمحاربة الانقلاب الحوثي الإيراني يأتي ذلك، هذا بعد أيام على إعلان مصادر مقربة من الغولي عن تعرضه للاعتقال للمرة الثانية على يد ميليشيا الحوثي