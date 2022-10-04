اذا كنت وافد او مقيم في السلطنة اليك طريقة الحصول على الجنسية العمانية !

الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر قوانين الحصول على الجنسية وحق المواطن من أساسيات أي مواطن عماني يتمتع بحقوق المواطنة في سلطنة عمان، حيث ان هذا القانون يتضمن الوسائل القانونية لاكتساب الجنسية والعضوية القانونية في الدولة، حيث يتم الحصول على الجنسية العمانية بشكل رئيسي بحسب مبدأ حق الدم.

أي بالولادة في عمان أو في الخارج لوالدين يحملان الجنسية العمانية، وبالإمكان منح هذه الجنسية للأشخاص الذين ينتمون إلى الدولة أو المقيمين بشكل دائم في الدولة حسب شروط معينة حددتها الحكومة في السلطنة طرق الحصول على الجنسية العمانية

– الحصول على الجنسية العمانية من خلال الميلاد بالإمكان ان تحصل على الجنسية العمانية عبر الميلاد أو حق الدم في حال قيام الشخص باستيفاء هذه الشروط التالية :

يجب ان يكون الطفل لأب عماني، بغض النظر عن مكان ميلاد الطفل.

يجب ان يكون الطفل من أم عمانية وأب مجهول أو عديم الجنسية أو لا يمنح الجنسية، حينها يمنح الطفل جواز سفر داخلي ويعتبر مقيماً أجنبياً.

يجب أن يكون الأطفال المولودين لأبوين مجهولين في عمان هم مواطنون عمانيون بالميلاد.

يجوز منح الجنسية للأطفال المولودين لأم عمانية وأب أجنبي إذا استوفى الشروط التالية:

والد الطفل الأجنبي متوفى أو مطلق أو هجر الأم العمانية لمدة 10 سنوات على الأقل إذا ولد الطفل خارج عمان من أب عماني، وجاء الطفل إلى عمان قبل سن 18، يمكن للطفل الحصول على الجنسية، ولكن إذا لم يكن كذلك فسيتم اعتبار الطفل مثل مقدم الطلب الجديد تم الزواج بإذن من الوزارة بحضانة الأم العمانية عاش في عمان لمدة 10 سنوات.

ليس مجرما، ويتمتع بسمعة طيبة يمكنه التخلي طوعا عن جنسيته الأجنبية لقد أعطى الوصي الإذن ملاحظة : لا تمنح سلطنة عمان الجنسية العمانية للمولودين على أراضيها وأقاليمها في حال كان الأبوين أجنبيين.

2 – الحصول على الجنسية العمانية من خلال الزواج بالإمكان الحصول على الجنسية العمانية من خلال الزواج وذلك بالزواج من مواطن عماني، بموجب مرسوم يتضمن الشروط التالية :

يحق للمرأة الأجنبية التي تزوجت من عماني الجنسية العمانية إذا استوفت الشروط الآتية : تم الزواج بإذن من الوزارة أنجبت من زوجها العماني طفلا عاشت مع زوجها لمدة 10 سنوات في عمان لديها معرفة باللغة العربية

ليست مجرمة، وتتمتع بسمعة طيبة للأرملة الأجنبية أو المطلقة لرجل عماني الحق في الجنسية العمانية إذا استوفت الشروط المذكورة أعلاه ولم تتزوج مرة أخرى من شخص غير عماني المرأة العمانية لا تمنح الجنسية السريعة لزوجها الأجنبي ويجب أن يقيم في السلطنة لمدة 15 سنة وأن يكون لديه طفل منها 3 – الحصول على الجنسية العمانية من خلال التجنيس التجنيس يتم عن طريق اكتساب الفرد للجنسية بموافقة السلطة المانحة بعد استيفائه للشروط القانونية التالية وهي :

إذا عاش في عمان لمدة 20 عاما. في حالة الزواج من عمانية، يجب على الرجل الأجنبي البقاء في عمان لمدة 15 عامًا بشرط أن يكون لديه طفل من الزوجة العمانية وأن يكون الزواج رسميًا بإذن من الوزارة العمانية. أن يكون الشخص لائق عقليا، على استعداد للتخلي عن الجنسية (الجنسيات) الأجنبية.

4 – الحصول على الجنسية العمانية من خلال برامج الاستثمار لا يوجد حالياً في عمان تجنيس من خلال برامج الاستثمار.

الجنسية المزدوجة في قانون سلطنة عمان ان هذا القانون غير معترف فيه سلطنة عمان، وعلى كل من يحصل على الجنسية العمانية التنازل عن جنسيته الأخرى، إلا أنه توجد استثناءات، فعلى الرغم من عدم الاعتراف بالجنسية المزدوجة، لا يحظر القانون العماني على وجه التحديد الحصول على جنسية ثانية إذا بدأ الشخص في ممارسة حقوق وامتيازات الجنسية الثانية، فيمكن حينها البدء في الخطوات لإزالة الجنسية عن الشخص