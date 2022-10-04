بشرى سارة.. قرارات سعودية جديده خلال هذا الموعد ستسعد كافة المغتربين ..(تابع التفاصيل)

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر مطلعة، إن المملكة العربية السعودية بصدد إعلان سلسلة قرارات هامة بشأن المغتربين اليمنيين في المملكة.

وبحسب المصادر فإن القرارات السعودية المراقبة، تهدف لتحسين أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة.

وذكرت المصادر أن القرارات المرتقبة لتحسين أوضاع المغتربين اليمنيين تأتي إستجابة لمطالب تقدم بها مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

وكانت مصادر متطابقة، أكدت أن مجلس القيادى الرئاسي اليمني، يعمل على مناشقة ومعالجة أوضاع المغتربين اليمنيين في السعودية.

وكان اعضاء المجلس الرئاسي، اجتماعات منفصلة مع سفير اليمن لدى السعودية الدكتور شايع الزنداني، لمناقشة أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة والبحث عن حلول للمشاكل التي تواجههم، مؤكدة أن المجلس الرئاسي وضع قضايا المغتربين في قائمة أولوياته خلال المرحلة القادمة.

وتوقعت المصادر، أن التغييرات الجديدة في الحكومة الشرعية، والتي جاءت برعايه مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والسعودية بشكل خاص، ستساهم في تجاوب المملكة مع مجلس القيادة الرئاسي لحل مشاكل وأوضاع المغتربين اليمنيين.