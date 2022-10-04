المملكة ولأول مرة سترسل امرأة سعودية للفضاء خلال عام 2023

الرياض - محمد الاطلسي - أول رحلة فضاء ضمن البرنامج ستنطلق أول الرحلات في البرنامج خلال عام 2023، وسينضم أول رائدة ورائد فضاء سعوديين، لتسجل المملكة ويعد ذلك حدث تاريخي بإرسال أول رائدة فضاء للسعودية، وتعد رحلات الفضاء المأهولة مقياسًا لتفوق الدول بين منافسيها عالميًا في العديد من المجالات، مثل التقدم التكنولوجي والهندسي والبحث العلمي والابتكار.

رائدة الفضاء مشاعل الشميمري مشاعل الشميمري هي مهندسة سعودية متخصصة في مجال هندسة الطائرات، والمراكب الفضائية والصواريخ، ورائدة أعمال في مجال الصواريخ السلمية، وكابتن طيار تجاري.

ولدت الشميمري في الولايات المتحدة الأمريكية، وأمضت سنوات قليلة من حياتها المبكرة في السعودية، حيث بدأ شغفها بالفضاء.

وقد بدأ اهتمامها بالفضاء منذ كانت تبلغ من العمر ست سنوات، حينما كانت تتأمل النجوم في صحراء مدينة عنيزة في السعودية.

تشبع فضولها في التعرف على هذا الفضاء، وقررت منذ ذاك العمر أن تتعلم بناء المراكب الفضائية والصواريخ التي ستمكنها من استكشاف الفضاء واصطحابها يومًا هناك.

وباعتبارها أول مهندسة صواريخ ومراكب فضائية في دول مجلس التعاون الخليجي، أدركت الشميمري أن هذا العنوان يأتي بمسؤولية هائلة لإلهام الآخرين للانضمام إلى مجالها، بالإضافة إلى برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الأخرى.

واستخدمت الشميمري منذ وقت مبكر منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل ”إنستجرام“، و“تويتر“، و“سناب شات“ و“يوتيوب“ لتعليممتابعيها عن مجالها وتجاربها، وإلهامهم لتكوين أحلامهم والمثابرة لتحقيقها. وأصبحت الشميمري شخصية عامة ومتحدثة في العديد من الفعاليات في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء، محمد التميمي، إن البرنامج الفضائي السعودي يستهدف خدمة الإنسانية والمساهمة في الأبحاث الصحية والتنمية المستدامة.

واعتبر التميمي، في تصريحات نقلتها قناة ”العربية“ السعودية، القرار بالمنجز التاريخي، حيث يشارك رائد ورائدة فضاء في مهمة نبيلة،مبينًا أن هذه السعودية المشاركة ستُعتبر أول عربية تسافر في رحلة إلى الفضاء.

برنامج الهيئة السعودية للفضاء يهدف البرنامج الذي اطلقته المملكة إلى تأهيل رواد الفضاء السعوديين للمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية المتعلقة بالفضاء،ويرمي البرنامج الاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًا.

بالإضافة للإسهام في الأبحاث التي تصب في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولوية مثل الصحة والاستدامة وتكنولوجيا الفضاء، كما تعتزم السعودية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للفضاء خلال الأشهر المقبلة، والتي تقدم عرضًا مفصلًا لجميع برامج الفضاءالسعودية وأهدافها التي تسهم في خدمة البشرية.