هل دقت ساعة الصفر؟ التحالف يشن غارات جوية مباغتة على هذه الأماكن والمناطق؟

الرياض - محمد الاطلسي - شنت طائرات التحالف القتالية بدون طيار خلال الساعات الماضية 6 غارات على عدة محاور مختلفة بجبهات محافظة الحديدة.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن مصدر عسكري قوله: “تم تسجيل 6 هجمات لطيران تجسسي على حيس وعشرات الخروق بالأعيرة النارية والقصف المدفعي”.

وأضاف المصدر أنه تم “رصد 95 خرقا لقوى العدوان في جبهات الساحل الغربي خلال الساعات الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس”.

وفي المقابل، هددت جماعة الحوثي، باستهداف الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية، رداً على رفض شرط الجماعة دفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تديرها الحكومة، مقابل تمديد الهدنة التي انتهت مساء أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، عبر تويتر، إن “القوات المسلحة تمنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة لترتيب وضعها والمغادرة مادامت دول العدوان الأمريكي السعودي (في إشارة إلى التحالف العربي) غير ملتزمة بهدنة تمنح الشعب اليمني حقه في استغلال ثروته النفطية لصالح راتب موظفي الدولة اليمنية، وقد أعذر من أنذر”.

وأضاف أن “قواتنا المسلحة قادرة بعون الله من حرمان السعودي والإماراتي من موارده إذا أصر على حرمان شعبنا اليمني من موارده والبادئ أظلم”.

يأتي تحذير الحوثيين بعد ساعات من انتهاء هدنة الأمم المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي، دون الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لتمديدها.

وأعلنت جماعة الحوثي، في وقت سابق، إشعار الشركات النفطية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بأن عليها إيقاف عمليات الإنتاج ابتداء من السادسة من مساء اليوم، محملةً إياها مسؤولية عدم الالتزام بذلك.

وتأتي التطورات غداة إعلان الحوثيين وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل مطالبة الجماعة بدفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.