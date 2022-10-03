خبر صادم للحوثيين .. قيادي كبير وكنز المعلومات السرية يعلن انشقاقه ووصوله الى هذه المحافظة اليمنية .. الأسم والصورة

الرياض - محمد الاطلسي - اعلن القيادي في مليشيات الحوثي ووكيل وزارة الشباب والرياضة الحوثية سليمان عويدين الغولي ، وصوله الى محافظة مأرب و إنشقاقه عن مليشيات الحوثي وتأييده للشرعية .

وكان الغولي يشغل منصب وكيل وزارة الشباب والرياضة لدى الحوثيين , بالاضافة الى عمله في الاستخبارات العسكريه برتبة ضابط , ويمتلك معلومات سرية وحساسه للحوثيين.

وكانت قد اختطفت مليشيا الحوثي، في وقت سابق ، "سليمان عويدين الغولي" وزجت به في أحد سجونها السرية بتهمة تلقيه أموالاً من السعودية., واستطاع مؤخرا الخروج من السجن والوصول الى محافظة مارب.

سليمان عويدين الغولي ينتمي إلى محافظة عمران مديرية ريدة، انضم إلى جماعة الحوثي مطلع العام 2013م، وشارك مع الجماعة في جبهات القتال المختلفة، وعينته المليشيات وكيلاً لوزارة الشباب قبل أن تتم إقالته من منصبه نهاية العام 2017، ليبدأ عويدين مساراً معارضاً لجماعة الحوثيين، قبل شهرين تبنى سليمان عويدين دعوات لإسقاط حكومة الحوثيين في صنعاء متهماً إياهم بالفساد ونهب ثروات البلاد.

الجدير ذكره أن حادثة الاختطاف هذه ليست الأولى، حيث قامت المليشيات باختطاف سليمان عويدين مرتين في العام 2020 ونهاية 2021، بتهم التواصل مع ما تسميه (العدوان) وتلقي أموال من الخارج.