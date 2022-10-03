خبر سار لكل اليمنيين .. دخول مفاجئ لدولة قوية على مساعي تمديد الهدنة في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - رغم انقضاء فترة الهدنة في اليمن، إلا أن المساعي الدولية لازالت مستمرة على أمل اجتراح أفق جديد يمكن على أساسه وقف العودة إلى الحرب.

وفي هذا السياق استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اليوم الاثنين، سفير جمهورية المانيا الاتحادية هوبيرت يغر، ونائبه ميشال فيستلاند، لبحث سبل إمكانية تمديد الهدنة.

ويعد لقاء السفير الألماني مع العليمي، حدثاً استثنائياً على صعيد مساعي استئناف الهدنة في اليمن، حيث تحتفظ برلين بعلاقات جيدة مع جميع أطراف النزاع في اليمن، وكانت أول دولة في أوروبا الغربية تقبل زيارة رئيس من جهة الشرعية، عندما استقبلت الرئيس العليمي في سبتمبر الماضي.

بينما قام السفير الألماني بزيارة إلى صنعاء خلال يوليو الماضي، وهي زيارة تحمل الكثير من الأهمية خصوصا أن المانيا تعد من وجهة نظر الكثير من المراقبين من أكثر دول العالم التي أبدت مواقف قوية لوقف حرب اليمن.