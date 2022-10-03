عاجل.. إيران تفاجئ الجميع و تعلن عن شرط وحيد للقبول بتمديد الهدنة في اليمن ( تعرف عليه)

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت ايران عن شرط واحد للقبول بتجديد الهدنة في اليمن ، وذلك عقب رفض المليشيات الحوثية التابعة لها، رفض تمديد الهدنة الأممية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، إن إيران سبق أن أعلنت أن استدامة الهدنة في اليمن رهن برفع العقوبات وإنهاء الحصار، مضيفاً أن الهدنة ليست إلا مقدمة وخطوة لرفع الحصار، لكن الهدنة تمت من دون رفع "العقوبات الظالمة"، بحسب تعبيره. وأكد كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن طهران كانت قد ساعدت في إبرام الهدنة في اليمن، مبديًا دعم بلاده لتجديدها.

وأضاف: "نحث الأصدقاء والأطراف اليمنية على المضي في هذا الطريق، لكن اليمنيين هم الذين يقررون".

ويوم أمس الأحد، انتهت الهدنة الأممية، المستمرة منذ أبريل الماضي، دون تجديد، بعد رفض مليشيا الحوثي خيار السلام، ووضع شروط جديدة، رغم رفضها تفيذ بنود الهدنة السابقة.