اليمن : الدكتورجميح يكشف عن الشروط التي رفضها الحوثي وهكذا علق عليها !

الرياض - محمد الاطلسي - قال الدكتور محمد جميح:رغم موافقة الحكومة على كل ما من شأنه رفع المعاناة عن اليمنيين، فيما يتعلق بالرواتب وانسيابية دخول سفن الوقود وتوسيع رحلات مطار صنعاء وفتح الطرقات والإفراج الفوري عن المحتجزين، رغم كل ذلك رفض الحوثي المقترح واستمر في دعواه أنه يرفض لأن مطالب الشعب لم تتم تلبيتها. لك الله يا شعب!

واضاف:افقت الحكومة على مقترح دفع الرواتب وفتح طرق محددة بتعز ومحافظات أخرى وتوسيع رحلات مطار صنعاء ودخول سفن الوقود دون عوائق وتعزيز آليات خفض التصعيد من خلال لجنة عسكرية والإفراج العاجل عن المحتجزين واستئناف العملية السياسية وقضايا اقتصادية أوسع تتضمن الخدمات العامة.