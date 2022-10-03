رسميا.. الإعلان عن أول عملية عسكرية في اليمن وفرار جماعي لهذا الطرف عقب انتهاء الهدنة بساعات قليلة ( تابع التفاصيل)

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت قوات الجيش الوطني، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، عن أول عملية عسكرية شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران عقب ساعات من انتهاء الهدنة. وقالت القوات الحكومية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، هاجمت بالمدفعية الثقيلة مواقع عسكرية للجيش في شمال وغرب وشرق مدينة تعز ، خلال محاولتها التسلل إليها، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ". ونقلت الوكالة عن الناطق باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر، قوله؛ إن المليشيات استهدفت بالمدفعية والاسلحة المتوسطة والثقيلة وقذائف الهاون مواقع الجيش الوطني في مواقع عدة وحاولت عقب ذلك التسلل الى المواقع وخصوصا أسفل عصيفرة ومواقع شرق المدينة وموقع الدفاع الجوي ومنطقة ماتع غرب المدينة.

وأكد المتحدث العسكري باسم قوات الجيش في تعز، أن أبطال الجيش الوطني تصدوا للميليشيات، وكبدوها خسائر كبيرة، كما أكد أن الجيش أجبر مقاتلي مليشيا الحوثي على الفرار .