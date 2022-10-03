ورد للتو : الوضع في اليمن يخرج عن السيطرة .. الإعلان عن أول عملية عسكرية عقب انتهاء الهدنة وهجوم حوثي واسع في مختلف الجبهات بعدة محافظات .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - بعد ساعات قليلة من إعلان فشل تمديد الهدنة في اليمن، خرج الوضع عن سيطرة، وفجرت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران الحرب في مختلف الجبهات القتالية.

وأكدت مصادر ميدانية وعسكرية، إن مليشيا الحوثي شنت هجوما واسعا على مواقع الجيش الوطني في محافظات مأرب والضالع وتعز والحديدة.

وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي هاجمت مواقع الجيش الوطني بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، بالتزامن مع شن قصف مدفعي وبالطيران المسير في مختلف الجبهات القتالية.

ويأتي ذلك، بعد إعلان المبعوث الأممي الخاص باليمن، هانس غروندبرغ، فشل تمديد الهدنة رسمياً، والتي قوبلت بموافقة الحكومة الشرعية ورفض مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأعلنت قوات الجيش الوطني، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، عن أول عملية عسكرية شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران عقب ساعات من انتهاء الهدنة.

وقالت القوات الحكومية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، هاجمت بالمدفعية الثقيلة مواقع عسكرية للجيش في شمال وغرب وشرق مدينة تعز، خلال محاولتها التسلل إليها، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ونقلت الوكالة عن الناطق باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر، قوله؛ إن المليشيات استهدفت بالمدفعية والاسلحة المتوسطة والثقيلة وقذائف الهاون مواقع الجيش الوطني في مواقع عدة وحاولت عقب ذلك التسلل الى المواقع وخصوصا أسفل عصيفرة ومواقع شرق المدينة وموقع الدفاع الجوي ومنطقة ماتع غرب المدينة.

وأكد المتحدث العسكري باسم قوات الجيش في تعز، أن أبطال الجيش الوطني تصدوا للميليشيات، وكبدوها خسائر كبيرة، كما أكد أن الجيش أجبر مقاتلي مليشيا الحوثي على الفرار .