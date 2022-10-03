تفاصيل عاجلة .. هجوم غادر على مواقع القوات الحكومية وأنباء عن سقوط عدة مواقع

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت القوات المشتركة (قوات تابعة للحكومة الشرعية) في محافظة الضالع (جنوب اليمن)، عن هجوم غادر شنته المليشيات الحوثية على مواقعها الساعات الماضية.

وأكدت في بيان تداولته وسائل إعلام محلية، أن القوات الحكومية تمكنت من إفشال هجوماً غادراً للكليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، شمالي الضالع. وأكد مصدر في اللواء الثالث مقاومة اندلاع معارك شرسة عقب قصف للمليشيا تصدت له مدفعية القوات الجنوبية في قطاع الفاخر وقطاع حجر والجب.

وأوضح المصدر، أن المعارك استمرت لساعات عقب قيام عربات BMB تابعة للمليشيات الحوثية بقصف مواقع القوات المشتركة بشكل مكثف. وأشار إلى أن الهجوم صاحبه قصف عنيف بمختلف الأسلحة شنته مليشيا الحوثي على القرى المأهولة بالسكان في المنطقة في تصعيد واضح بعد رفض المليشيا للهدنة الأممية