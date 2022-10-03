وزارة العدل السعودية تصدر توضيح هام بخصوص المطلقات في المملكة!

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت وزارة العدل السعودية توضيحاً بشأن الخطوات الواجب اتباعها لتقديم طلب زيادة أو نقصان أو إلغاء نفقة الطفل.

وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية فإن تقديم طلب زيادة النفقة أو تخفيضها أو إلغائها يجب أن يتم إلكترونيًا و “لا يتطلب المثول أمام المحكمة”.

وبخصوص الخطوات التي يجب اتباعها أوضحت وزارة العدل السعودية أنها تبدأ بالدخول إلى “بوابة ناجز” من خلال رابطآ http://najiz.sa ،آ وبعد ذلك يتم تقديم بيان مطالبة جديد.

وأشارت إلى أنه “في حال صدور الحكم بالنفقة، وبعد انتهاء فترة الاعتراض المحددة نظاماً واكتساب الحكم الصفة القطعية، وختمه بالختم الخاص بالصيغة التنفيذية من الدائرة مصدرة الحكم، فيمكن التقدم بطلب تنفيذه لمحكمة التنفيذ من خلال الرابط التالي http://najiz.sa.”