ورد الآن : انفجارات عنيفة تهز هذه المناطق اليمنية واندلاع معارك بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت مصادر محلية وسكان، سماع دوي انفجارات عنيفة بالتزامن مع اندلاع معارك بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي الانقلابية، بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).

ويأتي ذلك بعد إعلان المبعوث الأممي الخاص باليمن، هانس غروندبرغ، فشل تمديد الهدنة رسمياً.

ووفق المصادر فإن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شنت قصفا بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة، على مواقع الجيش الوطني شمال شرق مدينة تعز.

وأوضحت المصادر أن القصف الحوثي تزامن مع هجوم للمليشيات باتجاه مواقع الجيش الوطني، مؤكدة أن القوات الحكومية تخوض معارك عنيفة الآن ضد المليشيات التي بدأت الهجوم.