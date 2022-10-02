اليمن : اندلاع أولى المواجهات بعد انتهاء الهدنة والحوثي يتوعد باستهداف هذه الأماكن الهامة في السعودية والإمارات

الرياض - محمد الاطلسي - اندلعت أولى المواجهات بين الجيش اليمني ومليشيا الحوثي، مساء اليوم الأحد، بعد انتهاء الهدنة الأممية التي رفضت المليشيا تمديدها. وشنت المليشيا الحوثية قصفا عنيفا على منازل المدنيين في المناطق الواقعة شمال محافظة الضالع بالأسلحة الثقيلة؛ وفقا لمصادر محلية وميدانية. وحسب المصادر؛ أصيب في الهجوم الحوثي مواطنا أثناء عمله في مزرعته، جراء سقوط عدد من قذائف الهاون على القرى السكنية ومواقع عسكرية. وامتد القصف الحوثي بمدفعية الهاون إلى محيط قرية الغشة وحبول والزبيريات، على طول قطاعات الفاخر وحبيل العبدي وباب غلق. وفي ذات السياق، قالت مصادر عسكرية، إن مدفعية اللواء 30 مدرع قصفت مواقع مليشيا الحوثي على إمتداد جبهة الفاخر شمال غرب قعطبة، رداً على استهداف المليشيا للقرى السكنية المتاخمة لجبهة الفاخر وباب غلق. وانتهت المهلة المحددة للهدنة في اليمن مساء اليوم، دون الوصول إلى توافق بين التحالف العربي والحكومة اليمنية من جهة وجماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى.

كما توعد الناطق العسكري باسم مليشيا الحوثي، يحي سريع، اليوم الأحد، باستهداف الشركات النفطية الأجنبية العاملة في السعودية والإمارات. و جاءت تهديدات سريع؛ بعد يوم من تهديدات مماثلة باستهداف الشركات النفطية الأجنبية العاملة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، ورد نشطاء بسخرية على تهديدات سريع التي جددها اليوم بقولهم أن الشركات النفطية في السعودية والإمارات "محلية" وليست أجنبية كما يزعم. وكان وزير الخارجية في الحكومة المعترف بها، أحمد بن مبارك، قال إن "الحكومة اليمنية أبلغت مساء اليوم، المبعوث الأممي، بالموافقة على مقترح تمديد الهدنة في البلاد".