تفاصيل مبشرة.. أول دولة عظمى تزف هذا الخبر السار لأول مرة لكافة اليمنيين

الرياض - محمد الاطلسي - عبرت السفارة الروسية في اليمن عن قلق روسيا من غياب تقدم في تمديد الهدنة التي ينتهي سريان مفعولها اليوم الأحد، داعية أطراف النزاع لتنشيط جهودها بهذا الشأن.

وجاء في بيان صدر عن السفارة ونشر في صفحتها على "تويتر": "تعبر روسيا بصفتها عضوا دائما لدى مجلس الأمن، عن قلقها من غياب تقدم في ضمان الاتفاقية حول تمديد الهدنة قبل انتهاء سريان مفعولها في 2 أكتوبر الجاري. ندعو أطراف النزاع لتنشيط حوارها مع المبعوث الأممي الخاص من أجل التوصل إلى اتفاق حول تمديد الهدنة".

وأضاف البيان أن القائم بالأعمال في السفارة الروسية في اليمن، يفغيني كودروف، "أكد الدعم لجهود المبعوث الأممي الخاص"، مشيرا إلى "الفوائد الملحوظة التي أتت بها الهدنة بالنسبة لليمنيين والأمن الإقليمي على حد سوا"، وداعيا الأطراف إلى "عدم تبديد النتائج". كما شدد على غياب أي حل عسكري للنزاع في اليمن، مؤكدا أن تمديد الهدنة يهدف إلى تحقيق التسوية السياسية الشاملة في اليمن عن طريق المفاوضات.