ورد الآن : ناطق الحوثيين العسكري يظهر مجدداً بعد اختفائة منذ بدء الهدنة في اليمن ويطلق هذا التصريح الهام !

الرياض - محمد الاطلسي - ألمح المتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، يحيى سريع، باستئناف الحرب، وذلك بعد إعلان جماعته عن وصول تفاهمات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود.

وقال سريع الذي اختفى منذ بدء سريان الهدنة، في تغريدة رصدها "المشهد اليمني": "‏قد نعود مجددا... فابقوا معنا"، في إشارة واضحة إلى عودته الى المشهد لإصدار البيانات العسكرية واستئناف جماعته للحرب.

وفي وقت سابق اليوم، امهلت مليشيا الحوثي الشركات النفطية العاملة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية التوقف بشكل نهائي عن إنتاج وتصدير النفط ابتداء من الساعة 6:00 من مساء غدا الأحد بتوقيت اليمن.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي، إنه بعد صدور التوجيهات العليا للجهات المعنية بمخاطبة كافة الشركات الملاحية والبحرية التي لها وجهت الى دول التحالف وكذلك الشركات النفطية الأجنبية والمحلية العاملة في الجمهورية اليمنية فإنها تنبه تلك الشركات بمتابعة ما سيصدر عنها من تحذيرات وتعليمات.

وأضاف أن المليشيات ستعلن عن التحذيرات فور إنتهاء وقت الهدنة في حال عدم التوصل لما يحقق مطالب الجماعة من أجل تمديد الهدنة.

وقال سريع إن القوات التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية بصدد الاستعداد والجاهزية لأية تطورات تحمل تلك الشركات مسؤولية تجاهل ما سيصدر عنها خلال الساعات المقبلة.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، قد أعلنت في وقت سابق، وصول تفاهمات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، وهددت الشركات النفطية العاملة في اليمن، وطالبتها بالوقف بشكل نهائي عن إنتاج وتصدير النفط.

بدورها، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عن تلقيها مقترحاً ‎محدثاً من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتمديد وتوسيع ‎الهدنة ابتداء من 2 أكتوبر 2022، مؤكدة أنها تعمل على دراسة المقترح المحدث وأنها ستتعامل معه بايجابية.