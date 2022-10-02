بعد إعلان مليشيا الحوثي رفض تمديد الهدنة ..السعودية تطلق أول رد لها .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - بعد ساعات من إعلان مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، رفض تمديد الهدنة ووصول التفاهمات إلى طريق مسدود، جاء أول رد سعودي غير رسمي يؤكد أن المليشيات ستوافق على تمديد الهدنة.

وقال الصحفي والمحلل السياسي السعودي عبدالله آل هتيلة، مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ، إن مليشيا الحوثي الانقلابية ستوافق على تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن.

وعن الموقف الرسمي للمملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الرياض تدعم تمديد الهدنة في اليمن.

وقالت واشنطن، إن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، بحث مع نظيره وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آخر التطورات.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عن ترحيب واشنطن بدعم المملكة العربية السعودية لتمديد الهدنة في اليمن.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، قد أعلنت في وقت سابق، وصول تفاهمات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، وهددت الشركات النفطية العاملة في اليمن، وطالبتها بالتوقف بشكل نهائي عن إنتاج وتصدير النفط.

بدورها، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عن تلقيها مقترحاً ‎محدثاً من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتمديد وتوسيع ‎الهدنة ابتداء من 2 أكتوبر 2022، مؤكدة أنها تعمل على دراسة المقترح المحدث وأنها ستتعامل معه بايجابية.