بيان هام من الديوان الملكي السعودي بشأن حقيقة وفاة الملك سلمان

الرياض - محمد الاطلسي - انتشرت العديد من الاخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد صدور أمر بتعيين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، رئيساً لمجلس الوزراء، تفيد بوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك عبر العديد من التغريدات من النشطاء عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، وقد قام الديوان الملكي السعودي بنفي ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل عن وفاة الملك سلمان، وهو ما سنتعرف علي تفاصيله من خلال هذا المقال فتابعونا فضلاً.

تغريدات عبر تويتر عن وفاة الملك سلمان

بعد القرارات الملكية الأخيرة بتشكيل مجلس وزراء آخر وتعيين الأمير محمد بن سلمان آل سعود رئيس لمجلس الوزراء السعودي، غرد الكثير من المواطنين عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر يؤكدون علي وفاه الملك سلمان بن عبد العزيز عن عمر يناهز 88 عام، مما جعل الديوان الملكي السعودي يوضح حقيقة ذلك عبر موقعه الرسمي، كما سنتعرف عليه في الفقرة القادمة.

الديوان الملكي السعودي ينفي خبر وفاة الملك سلمان

نفي الديوان الملكي السعودي ما يتم تداوله من أخبار عن وفاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، معبراً عن استياءه من الاخبار المتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر والتي لا أساس لها من الصحة، مؤكداً علي أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، بصحة جيدة وأن أوامره الملكية الأخيرة لؤية سيادته أن ذلك في صالح المملكة ومواطنيها.

أبرز المعلومات عن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

هو خادم الحرمين الشريفين الآن ومن أبرز المعلومات عن سيادته مايلي:

ولد خادم الحرمين الشريفين، في مدينة الرياض بتاريخ 31 ديسمبر 1935.

يبلغ من العمر 84 عام.

تم تعيينه وزير للدفاع بعد وفاة أخيه

كما ان الملك سلمان كان أميراً لمنطقة الرياض لأكثر من 50 عام.

يحتل خادم الحرمين الشريفين، المركز الخامس والعشرين من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله، مؤسس المملكة السعودية.

كما ان للملك سلمان العديد من الانجازات التي لا تحصي ولا تعد، والتي يقدمها لدعم أبناء وطنه ومساعدتهم.

ثم حصل علي درع الامم المتحدة لتقليل أثار الفقر بجميع أنحاء العالم.

المصدر: نبا