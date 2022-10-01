مفاجأة.. قطر تدخل خط الأزمة اليمنية لتنفيذ اهم بنود الهدنة بخصوص المرتبات في صنعاء مقابل هذا الامر الوحيد؟

الرياض - محمد الاطلسي - دخلت قطر خط الوساطة لإنقاذ هدنة اليمن في ساعاتها الأخيرة وتضمن دفع مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ سنوات شريطة تمديد الهدنة

حيث كشفت مصادر دبلوماسية بأن قطر تقود حاليا وساطة بين الأطراف الإقليمية وصنعاء،

مشيرة إلى عرض قطر لعب دور الضامن لصرف مرتبات الموظفين في اليمن مقابل تمديد وتوسيع الهدنة. وتأتي الوساطة القطرية قبل ساعات فقط على انتهاء مدة الهدنة الأممية السابقة في اليمن وفي السياق نفسه أكدت مصادر مطلعة بأن حكومة عدن وافقت على فتح وجهات إضافية من وإلى مطار صنعاء الدولي ودفع رواتب الموظفين المنقطعة منذ سنوات في مناطق حكومه صنعاء