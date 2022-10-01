ضاحي خلفان يهاجم رئيس مكتب حماس خالد مشعل بسبب ما قاله على قبر القرضاوي ويطلق عليه هذا الوصف !

الرياض - محمد الاطلسي - هاجم الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي خالد مشعل، رئيس مكتب "حماس" بالخارج بسبب ما قاله خلال تأبين واعظ الإخوان يوسف القرضاوي، الذي توفي، عن عمر يناهز 96 عاما ودُفن في قطر.

وقال خلفان خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بتويتر: "الردح الذي استخدمه خالد مشعل على قبر القرضاوي ذكرني بالرداحات في إحدى الدول العربية عندما تلم بهن مشكلة.. كم كان خالد سيئا.. هذا نموذج من نماذج نواحات الإخوان ورداحاته". وكان القرضاوي من أبرز قيادات جماعة الإخوان واسمه مدرج على قوائم الإرهاب في المملكة والإمارات والبحرين ومصر.