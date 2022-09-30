احصل على الإقامة المميزة والدائمة في السعودية .. شروطها والأوراق المطلوبة

الرياض - محمد الاطلسي - سنت المملكة العربية السعودية مؤخرًا العديد من اللوائح والقواعد لمنح الإقامة الدائمة أو المؤقتة للعائلات والأفراد الذين يهاجرون إليها. يتقدم العديد من المهاجرين إلى المملكة العربية السعودية للحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة ؛ لما لها من فوائد عديدة للوافدين مثل بتوفير فرص عمل للوافدين في مؤسسات مرتبطة بالقطاع الخاص والسماح للوافدين بالتملك لأغراض مختلفة في المدن السعودية باستثناء المدينة المنورة ومكة المكرمة.

اليكم شروط الإقامة الدائمة في السعودية يشترط أن يكون المتقدم للحصول على الإقامة لديه القدرة المادية على دفع الضرائب اللازمة للإقامة، والتي تحددها الحكومة السعودية وفقًا للائحة التنفيذية للبلاد. يجب أن يكون مقدم الطلب ليس لديه أي سوابق جنائية في سجله الجنائي. و أن يكون مقدم الطلب قد بلغ سن الرشد، أي أن يكون قد أتم 21 سنة. و أن يكون المتقدم للحصول على الإقامة يقيم في المملكة العربية السعودية بشكل منتظم. ويجب أن يكون المتقدم للحصول على الإقامة خال من أي مرض من الأمراض المعدية التي قد تصيب الإنسان. الأوراق المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة في السعودية أن يحمل جواز سفر وينبغي أن يكون ساري المفعول. ويجب توضيح قدرة مقدم الطلب المالية، وتقديم المستندات المطلوبة لذلك. ويجب على مقدم الطلب أن يرفق السجل الجنائي له مع باقي الأوراق اللازمة. و على مقدم الطلب أن يقدم تقريرًا صحيًا له، ويشترط ألا يكون قد مر 6 أشهر على هذا التقرير من تاريخ التقديم. وأن تكون جميع المستندات التي ذكرناها سابقًا معتمدة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية. رابط تحميل تطبيق أبشر على الجوال أصبح تطبيق أبشر الإلكتروني من أهم التطبيقات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. يجب تثبيت هذا التطبيق على الهواتف المحمولة لجميع المواطنين السعوديين أو المقيمين من أجل الاستفادة

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تعرف على مزايا نظام الإقامة الجديد في السعودية اولا تصريح الإقامة بمفرده أو مع أسرته في المملكة العربية السعودية. و إمكانية الحصول على تأشيرة لزيارة الأقارب وفقًا لقواعد وأنظمة مكتب الجوازات العام. وإمكانية استقدام العمالة المنزلية حسب حاجة السكان. وإمكانية امتلاك سكن مع عقارات سكنية أو تجارية أو صناعية في جميع أنحاء المملكة ما عدا المدينة المنورة ومكة المكرمة. و يمنح المقيمين حق الانتفاع بعقار المدينة المنورة أو مكة المكرمة لمدة لا تزيد عن 99 سنة. و أنه يمكن التنازل عن هذا الحق لشخص آخر وفق سلسلة من المراجعات التي تحددها اللجنة المختصة. وقدرة المملكة العربية السعودية على امتلاك مركبة شخصية أو غيرها من الممتلكات التي تسمح للمقيم بامتلاكها بشكل قانوني. المستفيد من نظام الإقامة المميزة حيث قررت منح الجنسية السعودية والإقامة الدائمة في السعودية للمواطنين السعوديين حديثي الولادة الذين يتزوجون من غير السعوديات. و امرأة سعودية تزوجت من أجنبي ولديها أطفال إضافيون داخل المملكة وخارجها. وتقرر منح الجنسية السعودية والإقامة الدائمة للأطفال المولودين في المملكة العربية السعودية الذين عاشوا معهم لمدة 15 عامًا على الأقل.