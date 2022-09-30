اليمن.. اتفرج كيف ظهر شلال « بني مطر» في يوم 26 سبتمبر.. وهكذا استغله السكان بطريقة رائعة ( صور )

الرياض - محمد الاطلسي - ظهر شلال بني مطر جنوب غرب العاصمة صنعاء ظهر يوم امس الاثنين بمظهر بديع يسحر الناظرين.

ونشر المصور اليمني تركي المحيا فيديو لسد قال انه تم تصويره من يوم الاثنين 26 وقد تم استغلال سد بني مطر جنوب غرب العاصمة صنعاء بطريقة رائعة من قِبَل السكان المحليين منذ فترة طويلة عبر تشغيل القوارب داخل السد.

جريان الغيول

وأضاف”: لازال استمرار جريان الغيول من مرتفعات الحيمة وبني مطر الى داخل الشلال .

شلال بني مطر

وشلال بني مطر هو مسقط ماء عذب يقع في مديرية بني مطر ويبعد عن العاصمة صنعاء أقل من (70) كيلو متراً غرباً باتجاه طريق الحديدة تنبع مياه الشلال من منحدرات جبلية من جبال مديرية الحيمة الخارجية وتمر شرقاً عبر جدول طبيعي يشق وديان البن والقات في مديرية بني مطر ثم تنحدر تدريجياً باتجاه الجنوب فالغرب حيث يلتقي بوادي سهام لينتهي به المطاف في سهول تهامة.

شلال بني مطر منتجع طبيعي

ويعتبر شلال بني مطر منتجع طبيعي يكتظ به الزوار على مدار أيام السنة يبلغ زحامهم ذروته حول مياه الشلال الباردة أيام العطل والإجازات وخاصة في مناسبات الأعياد.

شلال بني مطر مزاراً للسياحة الداخلية

وهو أحد المقاصد الذي يتوجه إليه الزوار والباحثون على الترفيه ومتعة التنزه، كونه من أحد الأماكن للهروب من ضوضاء المدينة وصخبها، والتمتع بهواء نقي ومنظر بكر، والاسترخاء النفسي والذهني مع هدير المياه، خصوصاً أيام الصيف الممطرة وأصبح شلال بني مطر مزاراً للسياحة الداخلية والخارجية يتسابق زوار الشلال في ساحته الشاسعة للفوز بظل شجرة أو كتلة صخرية كمواقع استراتيجية يسيطرون من خلالها على التحكم برؤية أكبر مساحة ممكنة من الماء والخضرة ويراقبون بحذر حركات ولعب أطفالهم.

القوارب الصغير في شلال بني مطر

كما يوجد العديد من القوارب الصغيرة التي يمكن من خلالها عمل جولة على طول جدول مياه الشلال الممتدة.