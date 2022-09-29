بشرى كبرى تزفها الداخلية السعودية للمقيمين والمواطنين وتعلن عن إطلاق أفضل خدمة تتعلق بإلغاء المخالفات .. تعرف على طريقة استخدامها

الرياض - محمد الاطلسي - وزارة الداخلية السعودية، اعلنت عن افضل الخدمات لمواطني ومقيمي المملكة عبر وهي تطبيق “كلنا أمن” الخاصة بتقديم البلاغات بسرعة وسهولة، حول أي مخالفة يرصدها المواطن. وفي هذه المقالة سوف نعرض لكم طريقة عمل شكوى من خلال التطبيق، وكيفية التواصل مع الجهات المعنية لإلغائها

طريقة استخدام تطبيق وزارة الداخلية السعودية “كلنا أمن” هو عبارة عن تطبيق إلكتروني، يمكن من خلاله تقديم كافة البلاغات إلى الجهات المعنية بكل سهولة، بدلًا من التوجه إلى المكاتب الحكومية، وما عليك إلا:

تحميل تطبيق “كلنا أمن” من متجر جوجل بلاي للأندرويد، أو من متجر آب ستور للآيفون. ثم اتباع خطوات التثبيت والتشغيل. من الشاشة الرئيسية، اختر الجهة الخاصة بالبلاغ. ثم أدخل كافة البيانات المطلوبة.

يمكنك إرفاق صورة للجريمة أو المخالفة مهما كان نوعها، في الخانة المخصصة لها.

يقوم التطبيق بتحديد موقع الجريمة الجغرافي أوتوماتيكيًا. بعد الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة، انقر على أمر “اسأل” الموجودة أسفل الصفحة. يمكنك متابعة البلاغ عبر التطبيق، وسوف يتم إخبارك باتخاذ الإجراء المناسب حيال بلاغك. طريقة إلغاء البلاغ إذا كنت ترغب في إلغاء شكوى ما بعد الإبلاغ عنها، فيمكنك التواصل مباشرةً مع الجهات المعنية، وليس استخدام التطبيق، وذلك عبر الأرقام التالية:

رقم دوريات الأمن: 999. رقم أمن الطرق: 996.

رقم المرور: 993.

بلاغات كلنا أمن

يمكنك الإبلاغ عن أي أمر تجده مخالفًا أمامك، مهما كان بسيطًا، مثل:

عطل في إشارة المرور الضوئية.

تعطل حركة مرور السرير لوجود عائق ما، مثل: سيارة لا تعمل.

تعطل سير المرور بسبب بقع أو تجمعات من الماء.

قيام أحد السائقين بالتفحيط أو التجمهر.

قيام أحد السائقين بقطع الإشارة.

سير شخص ما عكس الطريق.

تلوث البيئة.

رمي المخلفات من نوافذ السيارات.

وغيرها من الأمور التي تخل بالأمن أو بالبيئة أو بالآداب العامة للمجتمع.