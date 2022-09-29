انباء عن خلافات حادة بين اعضاء مجلس القيادة الرئاسي ومصادر تتحدث عن عودة الرئيس هادي للواجهة مجدداً ( تفاصيل اكثر)

الرياض - محمد الاطلسي - تدولت مؤخرا انباء عن وجود خلاف بين اعضاء المجلس الرئاسي والامر الذي ينذز بعودة حتمية للرئيس هادي حيث انه الاخير يمتلك إمكانية القرار النهائي في حسم مسار المجلس الرئاسي الذي يشهد صراعات داخلية.بحسب ما قال الصحفي العدني ماجد الداعري.

واوضح الداعري أن الرئيس هادي هو من أعلن تشكيل المجلس الرئاسي، وهو وحده من يملك بيده إصلاح مسار المجلس.

وجاء تصريح الداعري بالتزمان مع لقاء مجلس القيادة الرئاسي بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أمس الأربعاء في الرياض.

وتأتي زيارة المجلس الرئاسي ولقاء بن سلمان في اطار تهدئه التوتر داخل قصر معاشيق يشهده مؤخرا.. بحسب ما تداولته مصادر اعلامية

وقال الداعري إن الرئيس هادي خلال نقله للسلطة لم يمنح رئيس المجلس الرئاسي الصلاحيات في إقصاء أي أحد من زملائه في المجلس.

وأضاف الداعري: “لم يمنح بيان الرئيس هادي بنقله للسلطة وتفويض صلاحياته إلى مجلس رئاسي، أي صلاحيات لرئيسه العليمي لإقصاء أي من زملائه بالمجلس، كونهم مشمولين أساسا بتلك الصلاحيات الرئاسية إلى جانب اشتراط توافق أغلبيتهم على أي قرارات يراد اتخاذه وبالتالي.. فمن بيده إصلاح مسار المجلس غير من أعلن تشكيله؟!”.

وأعلن فخامة الرئيس السابق المشير عبدربه منصور هادي في ابريل الماضي عن نقل السلطة، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي وعضوية سبعة أعضاء.