أول تصريح من مجلس الوزراء السعودي بعد تشكيله بشأن اليمن

الرياض - محمد الاطلسي -

�كد مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء، على الدعم الكامل للجهود الأممية لتمديد هدنة اليمن وتوسيعها. و ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة. يذكر أن أوامر ملكية صدرت، في وقت سابق الثلاثاء، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك تعيين الأمير خالد بن سلمان وزيراً للدفاع. وجاء في نص الأوامر الملكية: "يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء". وورد في النص أن جلسات مجلس الوزراء التي سيحضرها الملك سلمان ستكون برئاسته.