أول تعليق لجماعة الحوثي على الأوامر الملكية بشأن التغيرات الوزارية وتعين الأمير محمد بن سلمان بها المنصب؟

الرياض - محمد الاطلسي - علقت جماعة الحوثي على الأوامر الملكية السعودية بشأن التغيرات الوزارية وتعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء والتي صدرت الليلة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز حسب التصريحات الإعلامية السعودية.

وعلق محافظ عدن المعين من قبل الحوثيين طارق سلام على ذلك تاركاً عدة أسئلة في تغريدة قصيرة قائلاً: ‏هل مات ام قتل ام لحق بقية أفراد الاسرة وغيب في المعتقل؟

كله متوقع من العلق الداشر

هذا وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، أوامر ملكية ينص أبرزها على أن يكون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء استثناء من حكم المادة الـ 56 من النظام الأساسي للحكم والأحكام ذات الصلة الواردة بنظام مجلس الوزراء. ونصت الأوامر الملكية التي نشرتها وكالة الانباء السعودية (واس) على ان تكون جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها الملك سلمان برئاسته.

وتضمنت الأوامر إعادة تشكيل مجلس الوزراء على نحو ان يكون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء والأمير الدكتور منصور بن متعب وزير دولة والأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة والأمير تركي بن محمد وزير دولة والأمير عبدالعزيز بن تركي وزيرا للرياضة والأمير عبدالعزيز بن سعود وزيرا للداخلية والأمير عبدالله بن بندر وزيرا للحرس الوطني والأمير خالد بن سلمان وزيرا للدفاع والأمير فيصل بن فرحان وزيرا للخارجية والأمير بدر بن عبدالله بن محمد وزيرا للثقافة.

كما اشتملت على ان يكون صالح آل الشيخ وزير دولة والدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والدكتور وليد الصمعاني وزيرا للعدل والدكتور مطلب النفيسة وزير دولة والدكتور مساعد العيبان وزير دولة والدكتور ابراهيم العساف وزير دولة والدكتور توفيق الربيعة وزيرا للحج والعمرة والدكتور عصام بن سعيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى والدكتور ماجد القصبي وزيرا للتجارة ووزيرا مكلفا للاعلام ومحمد آل الشيخ وزير دولة والمهندس عبدالرحمن الفضلي وزيرا للبيئة والمياه والزراعة.

وتضمنت ان يكون خالد العيسى وزير دولة وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية وماجد الحقيل وزيرا للشؤون البلدية والقروية والإسكان ومحمد الجدعان وزيرا للمالية والمهندس عبدالله السواحة وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات والمهندس أحمد الراجحي وزيرا للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والدكتور حمد آل الشيخ وزير دولة وبندر الخريف وزيرا للصناعة والثروة المعدنية والمهندس صالح الجاسر وزيرا للنقل والخدمات اللوجستية وأحمد الخطيب وزيرا للسياحة والمهندس خالد الفالح وزيرا للاستثمار وفيصل الابراهيم وزيرا للاقتصاد والتخطيط وفهد الجلاجل وزيرا للصحة ويوسف البنيان وزيرا للتعليم. ونصت الاوامر الملكية كذلك على ان يعين طلال العتيبي مساعدا لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.