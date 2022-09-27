أسرار الرقم « 2716 » الذي غيّر وجه المنطقة والمملكة العربية السعودية من الجذور ..اتفرج الصور

الرياض - محمد الاطلسي - في السابع والعشرين من شهر جمادى الأول لعام 1351 هـ، أصدر الملك عبد العزيز رحمه الله أمراً ملكياً لبداية عهد جديد، وغير هذا الأمر الملكي وجه المنطقة وجزيرة العرب، حيث أعلن الملك قيام دولة المملكة العربية السعودية وتوحيدها بجميع مناطقها، تحت شعار واحد وعلم واحد.

وقد جاء هذا الأمر الملكي الذي حمل رقم 2716، بتحويل إسم المملكة للمملكة العربية السعودية وتوحيدها، بناءً على رغبة المواطنين في ذلك الحين، والذين أرسلو للملك برقيات وإلتماسات بتوحيد مناطق البلاد وتوحيد شعارها وعلمها، واستجاب الملك عبد العزيز مؤسس المملكة لمطالب المواطنين، وكان هذا القرار الملكي التاريخي المرفق بالخبر.