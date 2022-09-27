الحوثي يحدد ثلاثة مطالب قبل أيام من موعد انتهاء الهدنة مع الحكومة الشرعية لتحقيق استقرار في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - حددت جماعة الحوثي ثلاثة مطالب لتحقيق الاستقرار في اليمن وذلك قبل أيام من موعد انتهاء الهدنة مع الحكومة الشرعية.

وقال المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام، في تصريح أوردته قناة "المسيرة" الفضائية التابعة لها، إن "صرف المرتبات، وإنهاء الحصار على مطار صنعاء (شمال) وميناء الحديدة (غرب)، وتثبيت وقف إطلاق النار، خطوات ضرورية لاستقرار حقيقي يلمسه الشعب اليمني".

واعتبر أن "تلك هي مطالب حق وليست مِنة من أحد، وغير ذلك لن يكون له أي معنى"، من دون تفاصيل.

وحتى الساعة 16:20 بتوقيت غرينتش لم تُعقب الحكومة اليمنية ولا التحالف العربي الداعم لها على تصريحات المتحدث باسم الحوثيين.

وتأتي هذه التصريحات قبل أيام من موعد انتهاء الهدنة، وسط مساعٍ دولية وأممية لتمديدها وتوسيعها نحو سلام مستدام.

وفي 2 أغسطس /آب الماضي، أعلنت الأمم المتحدة موافقة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد الهدنة بينهما لشهرين إضافيين "التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن".

ويشهد اليمن، منذ أكثر من 7 سنوات، حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.