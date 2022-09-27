واخيرا يتم الكشف عن بنود الاتفاقية الجديدة بشأن تمديد الهدنة في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - كشف وزير الخارجية الأسبق، أبوبكر القربي، عن بنود اتفاقية تمديد الهدنة، بنسختها الجديدة، في ظل مواقف غير محسومة من قبل مليشيا الحوثي والمجلس الرئاسي بشأنها.

وقال القربي، في تغريد له على تويتر، إن ‘‘إتفاقية تمديد الهدنة المقدم من المبعوث تشمل استمرارها لستة اشهر مع وقف كافة الاعمال العسكرية وفتح جميع الطرق وزيادة الرحلات من مطار صنعاء’’.

وأوضح القربي، أن تلك البنود تم تضمينها ‘‘وفق خطة مزمنة مع وضع برامج تعالج الاوضاع الاقتصادية بما فيها صرف المرتبات والتحضير لمفاوضات الحل السياسي الشامل’’.. متسائلًا: ‘‘ولكن من يضمن التنفيذ وآلياته’’.

ووضعت مليشيا الحوثي شروطًا جديدة للقبول بتمديد الهدنة، تتضمن فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بشكل كامل، وصرف مرتبات الموظفين، فيما يشدد المجلس الرئاسي، على ضرورة رفع الحصار عن مدينة تعز، وصرف المرتبات، من إيرادات ميناء الحديدة، تنفيذًا للاتفاقات السابقة.