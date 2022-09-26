أول رد مفاجئ من دولة قطر مع مبادرة الحوثي بشأن تأمين كأس العالم 2022 ( صورة )

الرياض - محمد الاطلسي - تفاعلت دولة قطر مع مبادرة تقدم بها عضو المجلس السياسي الأعلى الأستاذ محمد علي الحوثي ، بشأن تأمين فعاليات مباريات كأس العالم التي تنظمها قطر 2022.

وتقدم المسؤول البارز في القطاع الرياضي القطري، بندر آل شافي، بالعرفان والشكر للحوثي والقيادة اليمنية بصنعاء والشعب اليمني على المبادرة التي تقدم بها الحوثي باسم الشعب اليمني وحكومة صنعاء.

وقال المسؤول القطري “جعلك تسلم يابو أحمد ومشكورين على مشاعركم الأخوية تجاه وطننا يا أهلنا في اليمن”.

وكان الحوثي قد غرّد على حسابه بتويتر، بمبادرة لدولة قطر باستعداد صنعاء مساعدة دولة قطر في تأمين فعاليات استضافة قطر لمونديال كأس العالم ٢٠٢٢.

وتأتي هذه المبادرة بعد العرض العسكري الكبير الذي نظم قبل أيام في العاصمة صنعاء بمناسبة ”العيد الثامن لثورة 21 سبتمبر المجيدة”، تم خلاله استعراض القدرات العسكرية والأسلحة المتطورة.

يشار إلى أن عدة دول عقدت معها الدوحة اتفاقيات دفاع مشتركة، ستشارك في تأمين بطولة كاس العالم 2022، المرتقبة بالدوحة في نوفمبر المقبل، ومن بين هذه الدول التي ستوفد قوات إلى قطر لتأمين المونديال، تركيا وباكستان.