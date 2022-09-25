رسميًا : السعودية تعلن موقفها من تمديد الهدنة في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء السبت، عن موقفها من تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة مطلع شهر أبريل الماضي في اليمن.

وأكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، أن المملكة تجدد التزامها بدعم كافة الجهود الرامية لتثبيت الهدنة باليمن.

كما أكد أن بلاده تعمل من أجل تمكين مجلس القيادة الرئاسي من أداء أدواره، وصولاً إلى تحقيق السلام المستدام بين الأطراف اليمنية، على أساس المرجعيات الثلاث ومنها قرار مجلس الأمن (2216).

وقال في تصريحات صحفية نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن قمة جدة للأمن والتنمية والتي شارك فيها قادة الولايات المتحدة الأمريكية وتسع دول عربية، أكدت على أهمية العمل الجماعي لبناء مستقبل أفضل للمنطقة ودولها وشعوبها، مؤكدا دعم المملكة الكامل لجهود الأمم المتحدة في حل النزاعات سلمياً. كما أكد وزير الخارجية السعودي، أن منطقة الشرق الأوسط في أمس الحاجة إلى تضافر الجهود في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار وتوفير مستقبل أفضل يلبي تطلعات الشعوب في التنمية والازدهار.