عاجل... يمن نت تعلن رسميا بدء خدمة « يمن فورجي» والاتصالات المجانية وهذه طريقة الاشتراك بالتفصيل وكل ما يتعلق بالخدمة

الرياض - محمد الاطلسي - اعلنت الاتصالات اليمنية فورجي اليوم اطلاق خدمة يمن فورجي رسميا وكشفت عن اسعار الباقات والمناطق المشمولة بالخدمة وطريقة الاشتراك والسداد.

يمن فورجي

هي خدمة تتيح بموجبها المؤسسة للمشترك الحصول على خدمتي الهاتف الثابت والانترنت عريض النطاق باستخدام الاتصال اللاسلكي بين موقع المشترك وأقرب محطة بث ضمن شبكة تقديم الخدمة دون الحاجة إلى وجود خط سلكي وذلك باستخدام جهاز مودم لاسلكي

مزايا خدمة يمن فورجي:

سرعات انترنت عالية تصل إلى 30 ميجا بايت.

– أقل تعرفة للإنترنت والمكالمات الصوتية.

– مكالمات لا محدودة داخل الشبكة.

-رصيد مكالمات إلى الشبكات الأخرى.

-سهولة اعدادات واستخدام الطرفيات والمودمات الخاصة بالخدمة.

– مكالمات لا محدودة داخل شبكة الثابت.

– فترة صلاحية الباقات ثلاثون يوماً.

– تحتسب المكالمات الدولية بالرسوم المطبقة حالياً.

باقات يمن فورجي:

الباقات بحسب ما هو مةضح في هذا الكشف المرفق:

مناطق تغطية وانتشار يمن فورجي:

الأمانة محافظةصنعاء الحديدة إب ذمار تعز مارب عمران

– نظام الاشتراك في الخدمة هو نظام الدفع المسبق. – احضار بطاقة اثبات الهوية الشخصية الاليكترونية للمشتركين الأفراد أو جواز السفر لغير اليمنيين.

– سجل تجاري لمشتركي الجهات التجارية ومذكرة رسمية للجهات الحكومية. – تعبئة وثيقة الاشتراك الخاصة بالخدمة والالتزام بضوابط وشروط الاستخدام الواردة فيه.

للاستفسار والتواصل:

الاتصال على خدمة العملاء عبر الرقم المجاني: 8000000زيارة أقرب مكتب خدمات مشتركين أو نقطة بيع في المناطق التي تنتشر فيها التغطية.