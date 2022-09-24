قبيلة يمنية تصدر بياناَ هاماَ بعد محاولة ميليشيا الحوثي إغتيال أحد مشائخها في العاصمة صنعاء

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت قبيلة عمران بيان استنكار بعد محاولة الحوثيين إغتيال أحد مشائخ القبيلة في العاصمة صنعاء بهدف نهب أرضه من قبل أحد القيادات الحوثية في هيئة الأوقاف والتي أنشأتها المليشيا الحوثية مؤخرا بهدف نهب اراضي الأوقاف . واطلع المشهد اليمني اليوم السبت على بيان الاستنكار الشعبي والذي جاء ردا على بيان هيئة الأوقاف الحوثية بشأن بعد محاولة مدير فرع الهيئة بإب قتل الشيخ القبلي وعضو مجلس الشورى العرجلي . وجاء في البيان " طالعنا بألم وحزن شديدين أخبار ماحصل بين كلا من مدير فرع هيئة الاوقاف بمحافظة إب وبين عضو مجلس الشورى د/ناصر العرجلي في العاصمة صنعاء وما ألمنا أكثر هو الموقف السلبي و المنحاز والمتهور من رئاسة هيئة الأوقاف والذي خلى من الحكمة والتبين وتغليب الحقيقة التي ستصل إليها الأجهزة الأمنية من خلال التحقيقات وغيرها فبيان هيئة الأوقاف كان الواجب عدم صدورة " . واضاف البيان " وبهذه الإنحيازية والقطع بما سمعوه من قبل طرف واحد إلى جانب أن المفروض عليهم أن لا يصدر منهم ما يوأجج الأمر ويثير الحدث بشكل سلبي ويؤثر مسبقاً على القضية ومجرياتها ، فكان الاولى عليهم أن يغلبوا تقوى الله تعالى والعمل على إتخاذ مواقف إيجابية لصالح الحقيقة التي ستظهر عبر الأجهزة الأمنية المختصة ". واستغرب البيان من رد الأوقاف الحوثية بالقول "و ما ورد في بيان الأوقاف من محاولة العرجلي" إغتيال وإختطاف " العسل فهل المقصود حسب نص البيان أن العرجلي أراد إغتيال العسل أولا ثم إختطافة وهو جثة هامدة فكيف هذا وهل يعقل هذا ، وماهذا الخطأ الذي ورد في بيان الإوقاف إلا بسبب عدم التقوى ومحاولة إلصاق التهمة بالعرجلي جزافاً إلى جانب التهور للتأثير السلبي على الواقعة فلم يمنحوا أنفسهم فرصة مراجعة حتى بيانهم الممقوت" . ودعا البيان الحوثيين بالإلتزام الأخلاقي بالقول "أنه من الأولى بمقامهم أن يلتزموا الأخلاق في إحترام الجميع وأن يذكروا الطرف الأخر بشيء من الإحترام والإلتزام العام بصفتة الرسمية كونة عضو مجلس شورى بدلا من وصفة بالمدعو ناصر العرجلي وعصابتة وهذا موقف سيء يعبر عن عدم إحترام هيئة الأوقاف للغير وعدم إحترامهم حتى لسلطات الدولة العلياء كمجلس الشورى الذي ينتسب إلية الطرف الأخر ". واستنكر البيان رد فعل الأوقاف والذي وصفه بالغير منطقي داعيا عدم الإنجرار إلى السرد وترك الحقيقة على الأمن وخاصة مبالغة هيئة الأوقاف في وصفها " إمطرت سيارت العسل بوابل من الرصاص " وأرفقت صور لثلاث طلقات فقط على سيارة العسل والذي لم يصب بأي اذى دون كشف الرصاص التي اصابت العرجلي وأخوة والذين مازالوا يخضعوا للعلاج ". وسخر البيان من رد هيئة الأوقاف والذي وصفه بأمر لايليق بهيئة الأوقاف ورئيسها الذي يجب أن يعتبر من كبار علماء اليمن . وأكد البيان " أن الطرف الأخر هو المصاب ووضعه الصحي يجعلة عاجزا عن الإدلاء بمالديه فكان الأحرى عدم إستغلال الفرصة من قبل الأوقاف وتجيير الموقف بهذا الشكل المنافي للدين والأخلاق لصالحها بسوق الواقعة من جانبهم وحسب مصلحتهم فقط" . وناشد البيان مجلس الشورى في الوقوف تجاه هذه الواقعة وعدم الإنجرار السلبي أو العنصري كما فعلت هيئة الأوقاف وكذلك الحال تم مناشدة أجهزة الأمن بسرعة إتخاذ الإجراءات للوصول الى الحقيقة وتوضيحها للمجتمع فهم أمل الشعب ورهانة وعدم التأثر بأساليب هيئة الأوقاف وإغرائاتها سلباً في القضية . واختتم البيان بالقول " نطالب من الناشطين وغيرهم عدم الإنجرار والإندفاع سلباً لأي طرف مهما كان وأن عليهم تقوى الله والتريث حتى تظهر الحقيقة ".