بشرى كبرى في اليمن .. إنترنت فائق السرعة واتصالات مجانية لكافة المواطنين من YemenNet ابتداءً من يوم غداً!

الرياض - محمد الاطلسي - بثت شركة يمن نت بشرى سارة لجميع اليمنيين بتوفير اتصالات مجانية غير محدودة داخل الشبكة واتصالات مجانية محدودة خارج الشبكة ضمن خدمات الانترنت المنزلي اللاسلكي FWA يمن فورجي yemen4g.
وقال مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للاتصالات بصنعاء، إن “المؤسسة ستطلق في 21 سبتمبر الجاري خدمة“ يمن 4G”، الخاصة ببث الإنترنت في المنازل دون الحاجة لخطوط هاتفية ونقاط”.
وأوضح المصدر بأن “أعضاء بمجلس إدارة المؤسسةالعامة للاتصالات كانوا قد اعترضوا على تسعيرة الخدمة بسبب ارتفاعه، وهو الأمر الذي لايتناسب مع إمكانيات المواطنين” .
ولفت المصدر، بأن “خدمة الجيل الرابع للاتصالات اللاسلكية والانترنت سيبدأ تشغيلها في مدينة صنعاء كمرحلة أولى تجريبية. ومن ثم لباقي المحافظات اليمنية بما فيها مدينة عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية”.
مشيراً، إلى أن “مؤسسة الاتصالات ستبيع للمواطنين مودمات خاصة مبرمجة للعمل على نطاقات جغرافية محددة
موقع “مجتهد نيوز” ينشر لكم خدمات الانترنت المنزلي اللاسلكي FWA يمن فورجي yemen4g
الباقات الاساسية في يمن فورجي
أولاً : الباقات الأساسية وهي 6 باقات كما يلي :
1_ باقة 15 G الاشتراك الشهري 2400 ريال
بدون دقائق اتصال خارج الشبكة
2_ باقة 25 G الاشتراك الشهري 4000 ريال
50 دقيقة للاتصال خارج الشبكة
3_ باقة 60 G الاشتراك الشهري 8000 ريال
50 دقيقة للاتصال خارج الشبكة
4_ باقة 130 G الاشتراك الشهري 16000 ريال
100 دقيقة للاتصال خارج الشبكة
5_ باقة 250 G الاشتراك الشهري 26000 ريال
100 دقيقة للاتصال خارج الشبكة
6_ باقة 500 G الاشتراك الشهري 46000 ريال
100 دقيقة للاتصال خارج الشبكة
بالنسبة للاتصال داخل نطاق الشبكة فهي غير محدودة في جميع الباقات
المودمات يمن فورجي
ثانياً : المودمات وهي نوعان
1_ المودم نوع Outdoor
يناسب الشركات والجهات الحكومية والمولات التجارية الكبيره والمصانع التي توزع الانترنت في شبكة داخليه
ويتميز هذا المودم بادائة العالي و بسرعة عالية وتغطية لاسلكية كبيرة بواسطة اربع موجهات للشبكة تثبت على المودم كما يستطيع تغطية من 150 إلى 300 متر وكذلك ربط 57 جهازًا كحد أقصى وذلك في وقت واحد
كما يمكن تركيبة في الأجواء الخارجية كاسطح المنازل وغيرها لانة مقاوم للحرارة والرياح وعازل لمياة الامطار
سعرة قد يصل إلى 130 الف ريال
2_ المودم نوع Indoor
يعتبر مناسباً للمنازل والشركات الصغيرة والمحلات التجارية
وسعرة قد يصل إلى 32 الف ريال