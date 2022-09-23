بشرى كبرى في اليمن .. إنترنت فائق السرعة واتصالات مجانية لكافة المواطنين من YemenNet ابتداءً من يوم غداً!

الرياض - محمد الاطلسي - بثت شركة يمن نت بشرى سارة لجميع اليمنيين بتوفير اتصالات مجانية غير محدودة داخل الشبكة واتصالات مجانية محدودة خارج الشبكة ضمن خدمات الانترنت المنزلي اللاسلكي FWA يمن فورجي yemen4g.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للاتصالات بصنعاء، إن “المؤسسة ستطلق في 21 سبتمبر الجاري خدمة“ يمن 4G”، الخاصة ببث الإنترنت في المنازل دون الحاجة لخطوط هاتفية ونقاط”.

وأوضح المصدر بأن “أعضاء بمجلس إدارة المؤسسةالعامة للاتصالات كانوا قد اعترضوا على تسعيرة الخدمة بسبب ارتفاعه، وهو الأمر الذي لايتناسب مع إمكانيات المواطنين” .

ولفت المصدر، بأن “خدمة الجيل الرابع للاتصالات اللاسلكية والانترنت سيبدأ تشغيلها في مدينة صنعاء كمرحلة أولى تجريبية. ومن ثم لباقي المحافظات اليمنية بما فيها مدينة عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية”.

مشيراً، إلى أن “مؤسسة الاتصالات ستبيع للمواطنين مودمات خاصة مبرمجة للعمل على نطاقات جغرافية محددة

موقع “مجتهد نيوز” ينشر لكم خدمات الانترنت المنزلي اللاسلكي FWA يمن فورجي yemen4g

الباقات الاساسية في يمن فورجي

أولاً : الباقات الأساسية وهي 6 باقات كما يلي :

1_ باقة 15 G الاشتراك الشهري 2400 ريال

بدون دقائق اتصال خارج الشبكة

2_ باقة 25 G الاشتراك الشهري 4000 ريال

50 دقيقة للاتصال خارج الشبكة

3_ باقة 60 G الاشتراك الشهري 8000 ريال

50 دقيقة للاتصال خارج الشبكة

4_ باقة 130 G الاشتراك الشهري 16000 ريال

100 دقيقة للاتصال خارج الشبكة

5_ باقة 250 G الاشتراك الشهري 26000 ريال

100 دقيقة للاتصال خارج الشبكة

6_ باقة 500 G الاشتراك الشهري 46000 ريال

100 دقيقة للاتصال خارج الشبكة

بالنسبة للاتصال داخل نطاق الشبكة فهي غير محدودة في جميع الباقات

المودمات يمن فورجي

ثانياً : المودمات وهي نوعان

1_ المودم نوع Outdoor

يناسب الشركات والجهات الحكومية والمولات التجارية الكبيره والمصانع التي توزع الانترنت في شبكة داخليه

ويتميز هذا المودم بادائة العالي و بسرعة عالية وتغطية لاسلكية كبيرة بواسطة اربع موجهات للشبكة تثبت على المودم كما يستطيع تغطية من 150 إلى 300 متر وكذلك ربط 57 جهازًا كحد أقصى وذلك في وقت واحد

كما يمكن تركيبة في الأجواء الخارجية كاسطح المنازل وغيرها لانة مقاوم للحرارة والرياح وعازل لمياة الامطار

سعرة قد يصل إلى 130 الف ريال

2_ المودم نوع Indoor

يعتبر مناسباً للمنازل والشركات الصغيرة والمحلات التجارية

وسعرة قد يصل إلى 32 الف ريال