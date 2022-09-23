مفاجأة كبرى في اليوم الوطني السعودي الـ 92.. تمثال ضخم للأمير محمد بن سلمان بوزن 92 كيلو.. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - كشف النحات هاشم المالكي، سبب صناعته مجسم لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بوزن مقداره 92 كيلو. وقال النحات، خلال حديثه ببرنامج الراصد: "تعمدت أن يكون وزنه 92 كيلو، موازي لليوم الوطني القادم للمملكة العربية السعودية".

وتابع: "صنعته من الجبس باللون الذهبي، واستغرق النحت فيه قرابة شهرين، والحمد لله أنجزت".

واختتم حديثه: "يوجد أيضًا مجسم ولي العهد، وهو أكبر وأضخم مجسم في تاريخ المملكة، وزنه 2 طن، وطوله 3 أمتار و10 سم، عرضه مترين، وسيكون في مركز الملك سلمان الاجتماعي، جلست فيه 10 شهور بالضبط".