اليمن.. تحذير جديد يطلقه الفلكي الجوبي و هذا ما سيحدث ابتدأ من يوم الخميس القادم؟!

الرياض - محمد الاطلسي -

�وقع الفلكي احمد الجوبي من استمرار هطول امطار خفيفة على معظم محافظات الجمهورية. أجواء غائمة وكتب في صفحته بالفيس بوك قبل قليل :” الأجواء ليوم غد الاربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ بمشيئة الله أجواء غائمة بنسبة ٧٤% مهيئة لهطول امطار خفيفة ، والرطوبة ٦٩% وسرعة الرياح ١٠ كم في الساعة. السادس وأضاف خلال توقعاته :” والسادس يبدأ من يوم بعد غد الخميس ويتميز بأيامه اللطيفة والممطرة أحيانا والمثل اليمني يقول : اذا مطر السادس رد الخريف داعس”. شهر صفر وقال بان صفر هو شهر اقتران ١٩ وربيع اول ١٧ وهو بداية الشتاء