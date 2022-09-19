رسميا.. تعرف على الفرق المتاهلة رسميا لبطولة كاس اسيا للشباب.. هل اليمن من بينها؟

الرياض - محمد الاطلسي -

�شر احد المواقع اليمنية قائمة المتأهلين لنهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً أصحاب المركز الأول السعودية قطر اليابان الأردن كوريا الجنوبية إندونيسيا عُمان طاجيكستان إيران أوزبكستان مستضيف البطولة أفضل مركز ثاني الصين فيتنام تايلاند لبنان تبقى مقعدين حتى ١٤ أكتوبر موعد انطلاق مباريات المجموعة الثامنة(الكويت، العراق، أستراليا، الهند) سيتم حسم المركزين في بطل هذه المجموعة وكذلك أفضل ثاني مع بقية المجموعات الأخرى وأحد منتخبات هذه المجموعة اذا حقق نتائج أفضل من البقية المرشحة. منتخبنا ودع رسمياً.