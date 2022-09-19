وردنا الان.. اغلاق قناة يمنية تبث من الرياض وتسرح جميع موظفيها والمفاجأة في علاقة الاستخبارات السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - أغلقت المخابرات السعودية، مساء اليوم الأحد، 18 أيلول، 2022، قناة فضائية يمنية تبث من الرياض.

وقال الصحفي فهد سلطان، إن ضابط المخابرات السعودي "سلطان الجوفي أبو سعود" أغلق قناة "الشرعية" المخصصة لمتابعة الشأن اليمني، وسرح جميع الموظفين اليمنيين بالكامل من مقر القناة في منطقة العليا بالرياض.

واعتبر سلطان أن هذا الإجراء يسير في إطار تصفية الشرعية التي يمثلها الرئيس هادي، من قبل ولي العهد. وأنها لم تعد بحاجة إلى قناة تتناول الشأن اليمني بعد أن حسمت الملف تماما لصالحها.!!

وكانت القناة انطلقت مع بدء عاصفة الحزم في مارس/ أذار 2015م،