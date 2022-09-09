مفاجأة من الجوازات السعودية جميع المقيمين اليمنيين وغيرهم من الجنسيات الاخرى بشأن تجديد الاقامة لجميع المهن !

الرياض - محمد الاطلسي - وقد وصل عدد الوافدين إلى المملكة حوالي 12 مليون وافد، وتم البدء بتطبيق هذه الرسوم للعمالة الوافدة وكشف عنها سابقاً، ومن خلال موضوعنا هذا سوف نقدم لكم رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2022 لجميع المهن.

رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2022 إن تجديد الإقامة التي انتهت للعامل الوافد تكون كالآتي: ● تسديد مبلغ 650 ريالاً سعودياً إن كان الشخص المقيم عامل. ● في حال كان الفرد المقيم مرافق للعامل فإن المبلغ يكون 2000 ريال سعودي.

وقد وصل عدد الوافدين إلى المملكة حوالي 12 مليون وافد، وتم البدء بتطبيق هذه الرسوم للعمالة الوافدة وكشف عنها سابقاً، ومن خلال موضوعنا هذا سوف نقدم لكم رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2022 لجميع المهن.

رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2022 إن تجديد الإقامة التي انتهت للعامل الوافد تكون كالآتي: ● تسديد مبلغ 650 ريالاً سعودياً إن كان الشخص المقيم عامل. ● في حال كان الفرد المقيم مرافق للعامل فإن المبلغ يكون 2000 ريال سعودي.