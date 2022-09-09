سبع دول تحكمها ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية حتى آخر يوم في حياتها.. لن تتوقع الأسماء؟

الرياض - محمد الاطلسي - شهد عهد الملكة إليزابيث الثانية تراجع نفوذ بريطانيا عالميا، لكن عند وفاتها كانت تحكم المملكة المتحدة و14 دولة في رابطة الكومنولث، بينها كندا وجامايكا وأستراليا ونيوزيلندا.

وفي مراسم تتويجها عام 1953، توجت إليزابيث الثانية ملكة على سبع دول مستقلة هي الملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا وباكستان وسيلان التي أصبحت فيما بعد سريلانكا.

شهد عهد الملكة إليزابيث الثانية تراجع نفوذ بريطانيا عالميا، لكن عند وفاتها كانت تحكم المملكة المتحدة و14 دولة في رابطة الكومنولث، بينها كندا وجامايكا وأستراليا ونيوزيلندا.

وفي مراسم تتويجها عام 1953، توجت إليزابيث الثانية ملكة على سبع دول مستقلة هي الملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا وباكستان وسيلان التي أصبحت فيما بعد سريلانكا.